На Ставрополье локализовали возгорание в промзоне после атаки БПЛА

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Специалисты локализовали возгорание в промышленной зоне в Шпаковском округе Ставропольского края, возникшее в ночь на понедельник из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Возгорание в промышленной зоне Михайловска локализовано. Пожарные продолжают работу. По уточненным данным, в результате пожара есть один пострадавший, угрозы для жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Владимиров в своем канале в Max.

Ранее губернатор сообщал, что в окрестностях Ставрополя отражают налет беспилотников. В результате атаки возникло возгорание на территории промзоны на хуторе Вязники Шпаковского округа.

Власти округа ввели режим ЧС муниципального уровня в границах хутора Вязники. Пострадавшим признан промышленный объект ставропольского ООО "Корона", которое, по данным ЕГРЮЛ, специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки.

С 8 на 9 июля Владимиров также сообщал, что в результате налета беспилотников было возгорание на территории промышленного объекта на Вязниках, которое было потушено в течение суток.