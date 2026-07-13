Захарова назвала новой политической нормой для ЕС антироссийскую риторику

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Антироссийская риторика в странах Евросоюза стала политической нормой, мнимая российская угроза, которой запугивают граждан ЕС, является оправданием милитаристского курса Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно и то, что антироссийская риторика как в Нидерландах и Бельгии, так и в других странах ЕС стала новой политической нормой, а запугивание собственных граждан мнимой "российской угрозой" - оправданием безудержного милитаристского курса в ущерб решению насущных проблем обычных европейских граждан и прикрытием собственных провалов во внутренних делах", - говорится в ответе Захаровой на просьбу прокомментировать публикацию доклада Гаагского центра стратегических исследований о "российской стратегии воздействия" на Европу.

Представитель МИД отметила, что документ посвящен "оценке так называемой "российской стратегии воздействия" на Европу".

"Отдельного внимания заслуживает попытка гаагских "стратегов" состыковать нестыкуемое - увязать тему "российских дронов" с отказом премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера поддержать решение Евросоюза об использовании российских замороженных активов", - добавила Захарова.