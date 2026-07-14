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Графики отключения света на шесть часов ввели в Севастополе после атаки ВСУ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Графики отключения электричества на шесть часов после двух часов включения ввели в Севастополе после атаки ВСУ по энергоинфраструктуре, сообщил губернатор города Михаил Развожаев во вторник.

"Все профильные службы работают над устранением последствий, но возможности нашей энергосистемы временно ограничены. Из-за этого "Севастопольэнерго" вынуждено ввести график веерных отключений: 2 часа со светом - 6 часов без него", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, планируется сократить время отключений уже к вечеру.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на вторник ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города оказалась обесточенной.

Михаил Развожаев Севастополь
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