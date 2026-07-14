Песков назвал заявление Мерца доказательством тупиковости позиций ЕС по Украине

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия не может участвовать в разработке механизма гарантий безопасности для Украины, говорит о тупиковости позиций Евросоюза, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это заявления канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиций, которые занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно, - сказал он на брифинге. - Если действительно эта позиция европейцев убежденная, если они настаивают на этой позиции, то это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования".

Ранее Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. Он отметил, что Россия не будет принимать участие в этом процессе.