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Два человека погибли, девять ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за сутки атаковали ряд муниципальных округов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще девять человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В селе Смоляниново вражеский БПЛА прицельно атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель. Ранения получили 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом", - написал Пасечник в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, при атаке ВСУ по Кременскому муниципальному округу погиб один мирный житель, двое ранены. В Сватово от удара БПЛА ВСУ ранен велосипедист, добавил Пасечник.

Он отметил, что в результате удара вблизи остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа ранения получили 33-летний и 41-летний мужчины. Кроме того, вблизи Северодонецка БПЛА ударил по автомобилю ритуальных услуг. Ранен 55-летний водитель, сообщил Пасечник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июля 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник
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