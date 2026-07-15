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Глава ЦИК РФ сообщила о выдвижении 40 кандидатов от 9 партий на выборы глав регионов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - На выборы высших должностных лиц субъектов России выдвинуты 40 кандидатов региональными отделениями девяти политических партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается выборов высших должностных лиц, у нас выдвинуто на сей момент 40 кандидатов региональными отделениями девяти партий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Республике Мордовия, Белгородской и Тверской областях - по шесть кандидатов.

Зарегистрирован один кандидат от одной партии. Продолжается период выдвижения кандидатов в одном регионе России, сообщила Памфилова.

На выборы депутатов законодательных органов субъектов России выдвинуто 7 065 кандидатов, говорится в презентации, которую продемонстрировала глава ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Прямые выборы высших должностных лиц в единый день голосования запланированы в восьми регионах России, в трех субъектах РФ глав выберут законодательные органы, сообщала Памфилова.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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