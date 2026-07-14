В 19 муниципалитетах Тверской области продолжают восстанавливать электроснабжение

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Специалисты "Тверьэнерго" в 19 муниципальных образованиях продолжают работы по восстановлению энергоснабжения в Тверской области, сообщило ГУ МЧС по региону.

Утром сообщалось о частичном нарушении энергоснабжения в 31 муниципалитете.

Ремонтами занимаются 376 человек, 159 единиц техники, в том числе от МЧС 38 человек, 19 единиц техники.

Как сообщили "Россети Центр", энергетики восстановили электроснабжение более 60% обесточенных из-за непогоды потребителей в Тверской области. Над устранением последствий сильных ливней с грозами и градом продолжают работать 119 бригад. Восстановительные работы будут вестись круглосуточно.

В Тверской области с 11 июля сразу три волны циклона с ливнем, градом и шквалистым ветром стали причиной технологических нарушений на линиях электропередачи.