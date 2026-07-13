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Синоптики выясняют причины формирования субботнего урагана в Ленобласти

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Синоптики изучают причины образования урагана, который пронесся над Петербургом и Ленинградской областью 11 июля в субботу, сообщил в соцсети начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Анализируем все утро, что же произошло в субботу, откуда взялась такая активность этих летних (дожди и грозы - ИФ) явлений. Ни один суперкомпьютер не рассчитал такое развитие процесса, даже утром в субботу", - написал он.

Атмосферные процессы развивались стремительно и пришли не из Москвы, где в этот день также царила непогода, отметил Колесов.

"Можно даже говорить об образовании локального циклона со значительным перепадом атмосферного давления только на территории Ленинградской области. Ливни, грозы, шквалы шли вытянутой цепью, но очень локально, а в ночь на воскресенье по центру Ленинградской области еще тянулась от него полоса ливней с грозами", - добавил он.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Петербурге и Ленинградской области была гроза с усилением ветра до 25 м/с. По данным Колесова, за сутки 11 июля в разных районах города выпало от 30 до 77 мм дождя.

"Больше всего осадков пришлось на север Петербурга от Мурина до Песочного - там от 70 до 77 мм за сутки. На центральной метеостанции города выпало за сутки прохождения дождей 42,5 мм, а это 51% от нормы месяца. Так что уже сейчас количество осадков за месяц в городе приблизилось к норме", - добавил синоптик.

В Ленинградской области днем в субботу выпало 10-18 мм осадков, в ночь на воскресенье на отдельных станциях - от 19 до 38 мм.

Губернатор региона Александр Дрозденко 12 июля сообщал, что обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества более 42 тысяч жителей. Аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.

Александр Дрозденко Александр Колесов Гидрометцентр Петербург Ленобласть
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