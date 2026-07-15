Захарова не ждет, что санкции помешают развитию национального мессенджера Мах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Введение Евросоюзом санкций в отношении российского мессенджера Мах не повлияет на его развитие, Брюссель стремится осложнить жизнь гражданам России на Западе, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В Евросоюзе и в целом коллективный Запад вообще себя не утруждает поиском каких-либо внятных объяснений или логических цепочек нелегитимных односторонних рестрикций, которые принимают. Поэтому озвученный в данном случае предлог выглядит просто бредовым (...) Если говорить о практике, можно констатировать, что в Брюсселе в очередной раз продемонстрировали свое стремление любым способом попытаться осложнить жизнь нашим гражданам на Западе", - сказала она на брифинге, комментируя по просьбе журналистов введенные ЕС санкции против российской компании VK.

"Все эти санкции едва ли смогут оказать какое-либо значимое влияние на развитие национального мессенджера", - подчеркнула Захарова.

13 июля Евросоюз расширил санкции против России, введя их против компании VK. В общей сложности в список внесены 11 физлиц и пять компаний. Отмечается, что данные ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека.

"Санкции ЕС не влияют на работу VK и Мах. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме", - сказали ранее "Интерфаксу" в VK.