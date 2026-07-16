КСИР нанес удары по авиабазе США в Кувейте

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, передает государственный телеканал IRIB.

Согласно заявлению КСИР, удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.

Утверждается, что силы КСИР поразили на базе радар раннего предупреждения C-RAM и пункт сбора американских солдат. В корпусе уточнили, что это уже восьмая серия ударов по авиабазе за последние дни в ответ на продолжающиеся американские атаки против Ирана.