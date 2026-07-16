Минцифры отметило сокращение числа киберпреступлений на 120 тысяч за полгода

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Количество киберпреступлений за последние полгода сократилось в годовом исчислении на 30% - с 371,4 тысячи до 252,9 тысячи, сообщило Минцифры со ссылкой на данные МВД.

Сокращение преступности ведомство объясняет мерами, которые приняло правительство.

В 2025 году, когда был принят пакет законов по борьбе с мошенничеством, "Антифрод 1.0", количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тысяч.

В ближайшее время на портале госуслуг появится "красная кнопка", с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить доступ к своим ресурсам, а также возможность установить самозапрет на международные звонки.

"Пострадавшие от телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсацию ущерба от банков или операторов связи, что будет мотивировать организации более тщательно пресекать мошеннические схемы", - добавили в министерстве.

Уже создана и запущена государственная информационная система "Антифрод", которая в автоматическом режиме позволяет обмениваться данными о подозрительных операциях и номерах. К ней уже подключились все крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, микрофинансовые организации обязаны при выдаче кредита подтверждать личность клиента по биометрии, что "гарантирует, что мошенник не возьмёт кредит на другого человека", добавили в Минцифры.

Появилось и право отказаться от массовых вызовов и рассылок, которым уже воспользовались более 340 тысяч раз, а смс-код от Госуслуг больше не приходит во время телефонного разговора, что помогает предотвратить действия под давлением мошенников.

По данным Минцифры, сервисом, который позволяет на Госуслугах увидеть все свои абонентские номера, воспользовались уже более 200 млн раз, а самозапрет на кредиты и договоры связи установили уже более 30 млн и почти 2 млн, соответственно.

Первый законодательный пакет из примерно 30 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, так называемый "Антифрод 1.0", был принят в 2025 году. Второй пакет мер - "Антифрод 2.0", содержащий около 20 инициатив, был принят в июне этого года. В настоящее время на уровне заинтересованных ведомств обсуждается уже третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством - "Антифрод 3.0", который планируется представить осенью.