Власти Иркутской области направят 16 млн рублей на модернизацию котельных в Бодайбо

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области направит 16 млн рублей из регионального бюджета на модернизацию котельных в городе Бодайбо, сообщила пресс-служба регионального правительства.

С начала 2026 года на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающей организации МУП "Тепловодоканал" направлено 468 млн рублей, еще 71 млн рублей планируется выделить.

"Выделенного муниципалитетом финансирования на подготовку к зиме достаточно, однако с учетом сложной ситуации в городе принято решение о дополнительном финансировании замены котлов на котельной", - прокомментировал первый замгубернатора Иркутской области Роман Колесов.

В Бодайбо также продолжаются работы по капитальному ремонту инженерных сетей, поврежденных в результате аварии зимой этого года. Произведено заглубление теплотрассы с водопроводом, восстановлено холодное водоснабжение в 22 из 26 жилых домов.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. В нем живет 7, 5 тысячи человек. В Бодайбинском районе проживает около 14 тысяч человек и находится более 90% золотодобывающих предприятий региона.