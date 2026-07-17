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В Москве по делу о поджоге арестованы два иностранных студента

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержаны два иностранных студента московского вуза по делу о поджоге двух релейных шкафов на Павелецком направлении МЖД, сообщили в МЖД.

"Оперативниками при содействии коллег из УФСБ России по Москве и Московской области выявлены и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое подозреваемых", - сказано в сообщении.

В полицию поступило сообщение о том, что на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги произошло возгорание двух релейных шкафов: "Причиной стал поджог, нарушений графика движения поездов не зафиксировано". В полици установили, что подозреваемые - иностранцы, обучающиеся в одном из столичных вузов.

По версии следствия, ранее с одним из студентов через мессенджер связался неизвестный. Он предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры за вознаграждение. Студент согласился и привлек приятеля, они вместе следовали указаниям неизвестного.

За поджоги подозреваемые получили $300. На них завели дело о теракте (ст. 205). Они арестованы, им предъявлено обвинение.

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