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МВД сообщило о задержании подозреваемого в поджоге релейных шкафов на МЖД

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Силовики задержали 18-летнего жителя Владимирской области по подозрению в поджоге четырех релейных шкафов на железной дороге в московском регионе, сообщили в пресс-службе управления на транспорте (УТ) МВД по ЦФО. Ему уже предъявлено обвинение, и он арестован.

Его по горячим следам задержали сотрудники транспортной полиции, ГУ МВД по Москве и Росгвардии. Это оказался работник агропромышленного предприятия.

"Юноша, находясь под воздействием угроз со стороны неустановленных лиц, действовавших через мессенджер, вскрыл отверткой шкафы с железнодорожным оборудованием и облил их зажигательной смесью и поджег, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона для отчета кураторам, - рассказали в транспортной полиции. - Материальное вознаграждение в качестве мотива преступления не фигурировало".

О возгорании релейных шкафов на 71-м километре перегона Сергиев Посад - Топорково Ярославского направления Московской железной дороги в полицию сообщил диспетчер МЖД.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила признаки умышленного поджога четырех технологических объектов с использованием легковоспламеняющейся жидкости", - сообщили в транспортной полиции. По факту было возбуждено дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).

МВД МЖД Сергиев Посад ЦФО Топорково Владимирская область
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