В Анапе разрешения открыться получили 89 пляжей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Анапе разрешительные документы на открытие купального сезона получили 89 пляжей, еще документы 12 проходят экспертизу, сообщает правительство России.

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий разлива мазута участвуют 768 человек и 186 единиц техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, было загрязнено 54 км береговой линии.