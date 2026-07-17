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Сенаторы одобрили штрафы за недопуск в дома операторов связи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за нарушение управляющей многоквартирным домом (МКД) компанией правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей.

За это нарушение предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что в 2022-2023 годах только центральный аппарат ФАС рассмотрел 231 жалобу на недопуск управляющими компаниями в обслуживаемые дома операторов связи для размещения и эксплуатации сетей связи.

Как говорится в пояснительной записке, "возникает значительное количество ситуаций, при которых лица, осуществляющие управление МКД, уклоняются от расторжения (прекращения) ранее заключенных договоров, навязывают дополнительные условия или другие договоры, предусматривающие внесение операторами связи платы, а также создают препятствия для доступа операторов связи в многоквартирные дома, находящиеся под управлением таких лиц в нарушение положений Правил взаимодействия". Соответственно, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи, отмечается в пояснительных материалах.

ФАС Совет Федерации
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