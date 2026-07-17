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Лавров заявил, что Москва и Баку движутся к раскрытию потенциала декларации о союзническом взаимодействии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала подписанной в феврале 2022 года Московской декларации о союзническом взаимодействии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рады возможности продолжить наш диалог на уровне руководителей министерств иностранных. Он подкрепляет регулярные контакты между президентами двух стран и по линии правительств, министерств и ведомств", - сказал Лавров в пятницу на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

По словам российского министра, "все это демонстрирует то, что несмотря на возникающие те или иные сложности, а они в жизни неизбежны, мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года".

"В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, и наших министерств, урегулированы все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azal 25 декабря 2024 года, принято два месяца назад совместное заявление министерств иностранных дел по поводу этой общей трагедии", - отметил глава МИД РФ.

"И сегодня обсудим текущее состояние, перспективы нашего сотрудничества. И в экономической сфере - совсем недавно, в апреле, состоялось 24-е уже заседание межправительственной комиссии. Есть у нас и хорошие тенденции и перспективы в культурно-гуманитарной сфере. Ну и, безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе", - добавил Лавров.

Азербайджан МИД Сергей Лавров
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