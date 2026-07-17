Глава МИД Азербайджана отметил позитивный тренд в экономических отношениях с РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отмечает позитивный тренд в отношениях с Россией, несмотря на все текущие сложности в мировой экономике.

"Уверен, что мы сегодня сможем пройтись подробно и по торгово-экономическому блоку, важным элементом которого является и регулярные контакты межправительственной комиссии, 24-ое заседание которой состоялось в апреле текущего года. В этом контексте мы считаем, что несмотря на все те сложности, которые имеются в мировой экономике, в целом, тренд между нашими странами позитивный", - сказал Байрамов в пятницу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, в ходе переговоров он намерен обсудить взаимодействие по тем направлениям, которые намечены на ближайшую перспективу.

Байрамов подчеркнул, что также азербайджанская сторона намерена обсудить с российскими коллегами весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес.