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Лавров заявил о рисках для экономики и безопасности из-за напряженности вокруг Ирана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Новый виток напряженности вокруг Ирана несет риски в области экономики; сохраняются риски для безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым..

"Есть и риски в области экономики, потому что Ормузский пролив - это одна из ключевых артерий. Сейчас она несвободна", - сказал Лавров.

"Риски для безопасности сохраняются", - добавил министр.

Он добавил, что Москва "в контактах со всеми вовлеченными сторонами призывает к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Ормузский пролив был полностью свободен, функционировал без каких-либо проблем, без каких-либо сборов".

Иран МИД Сергей Лавров Азербайджан Ормузский пролив
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