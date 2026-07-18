Число отравившихся на ставропольской базе отдыха туристов выросло до 80

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Количество туристов базы отдыха на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого в Ставропольском крае, обратившихся за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 80, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

"За медпомощью обратились 80 человек, из них 40 человек - в Новоселицкую больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, девять человек были госпитализированы в Новоселицком округе, среди них двое детей.

"На данный момент в округе в больнице остаются 5 человек, детей среди них нет", - добавили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что за медпомощью с высокой температурой обратились порядка 40 постояльцев гостиничного комплекса.

В связи с произошедшим проводятся проверки. Прокуратура Ставрополья оценит исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. СУ СКР по региону проверит, насколько услуги, соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

На официальной странице гостиничного комплекса в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что он приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего.