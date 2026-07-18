Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", отметил ее успехи в ДНР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад", отметил ее успехи в ДНР и поставил дальнейшие задачи, сообщили в Минобороны России.

"На командном пункте группировки начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

"Подводя итоги начальник Генерального штаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия", - сказано в сообщении.

Герасимов также подчеркнул, что установление контроля над территорией ДНР является главной задачей группировок войск "Запад", "Южная" и "Центр".

По данным ведомства, Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.