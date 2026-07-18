Начальник Генштаба заявил о наступлении войск РФ на всех направлениях в зоне СВО

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российская армия наступает на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Российские Вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях", - сказал он в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".

"Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики", - сообщил Герасимов на совещании.

"Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности", - сказал начальник Генштаба РФ.