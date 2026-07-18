Поиск

Начальник Генштаба заявил о наступлении войск РФ на всех направлениях в зоне СВО

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российская армия наступает на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Российские Вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях", - сказал он в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".

"Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики", - сообщил Герасимов на совещании.

"Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности", - сказал начальник Генштаба РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2026 года Военная операция на Украине
Генштаб РФ Валерий Герасимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

Герасимов сообщил о боях за Доброполье и Анновку

Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

 Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

ВСУ массировано атаковали гражданские объекты в Энергодаре

В Тамбовской области после атаки дронов отменены развлекательные мероприятия

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе

Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады

 Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады

На лечении находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Один человек погиб в Подмосковье в результате утренней атаки беспилотников

В Wildberries заявили, что на складе в Электростали тушат очаги возгорания, в Котовске пожар ликвидирован
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10591 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов