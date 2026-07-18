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Президент Венгрии согласился уйти в отставку

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал поправку к конституции, которая завершает срок его пребывания на этом посту, сообщают в субботу европейские СМИ.

После того, как ранее венгерский парламент одобрил документ, предусматривающий отставку Шуйока, у него было пять дней, чтобы поставить свою подпись, иначе в отношении него была бы запущена процедура импичмента.

Президент отметил в обращении, что у него не было другого выбора, кроме как подписать документ, несмотря на несогласие с его содержанием. При этом он добавил, что "17-я поправка стала отрицательным поворотным моментом для конституционной демократии Венгрии".

Поправка предполагает, что, помимо президента, свой пост покинет председатель Конституционного суда Венгрии Петер Польт.

После победы на парламентских выборах новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр неоднократно призывал президента страны подать в отставку.

Петер Мадьяр Венгрия
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