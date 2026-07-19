Трамп назвал гибель американских военнослужащих в ходе атак Ирана печальным событием

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя гибель двух американских военнослужащих в ходе отражения иранской атаки в Иордании, назвал это очень печальным событием.

"Нам очень жаль, что это произошло. Это было сделано во имя нашей страны", - заявил Трамп телеканалу NewsNation.

При этом он в очередной раз указал, что США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя сообщение о гибели двух американских военных, заявил, что "их жертва лишь укрепит решимость США".

Как сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), 17 июля в Иордании двое военнослужащих погибли в бою, когда американские силы вместе с партнерскими войсками отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Еще один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести. Кроме того, четверо были эвакуированы в иорданские больницы, но в последствии вернулись в строй.

В общей сложности с начала американо-израильской военной операции против Ирана погибли 16 американских военнослужащих, более 400 получили ранения. Еще один военнослужащий в Иордании пропал без вести после атаки в пятницу.