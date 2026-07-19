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Госдеп советует гражданам США соблюдать осторожность за рубежом в связи с иранским конфликтом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Государственный департамент США рекомендовал американцам при путешествиях за границу проявлять повышенную осторожность в связи с иранским кризисом.

"Госдепартамент советует американцам во всех странах мира, с особенности, на Ближнем Востоке, проявлять повышенную бдительность", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп призвал граждан США, находящихся на Ближнем Востоке, "быть осторожными, следить за новостями и за развитием событий".

"Поддерживающие Иран группировки могут попытаться ударить по объектам США за границей. Также целями по всему миру могут стать объекты, которые ассоциируются с США, а также - американские граждане", - предупредили в Госдепе.

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