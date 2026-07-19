Начальник генштаба армии Ирана предупредил о сокрушительном ответе на американские удары

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Начальник Центрального штаба армии Ирана генерал-майор Али Абдуллахи заявил в воскресенье о готовящемся сокрушительным ударе по американским войскам в ответ на атаки США .

В заявлении, опубликованном иранскими государственными СМИ, Абдуллахи назвал США "великим сатаной", а также "преступным, вероломным и лживым врагом".

"Любая агрессия или варварство встретят решительный и сокрушительный ответ" со стороны вооруженных сил страны, сказал он.

Генерал-майор пообещал укреплять единство между вооруженными силами, иранской общественностью и официальными лицами, а также нанести США "более суровый удар", чем в предыдущих столкновениях.

"Враг после череды поражений в военном конфликте находит утешение в создании раскола и раздора между народом и его лидерами", - сказал Абдуллахи.

"Оборонительная мощь нашей страны является прочным фундаментом для мира и безопасности гордой и мужественной нации, простирающейся с юга на север и с востока на запад по всей обширной иранской земле", - подытожил он.