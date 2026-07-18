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Два муниципалитета Белгородской области атакованы дронами, один человек погиб

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Атакам ВСУ подверглись два муниципалитета Белгородской области, зафиксированы повреждения, есть погибшая и пострадавшая, сообщил оперативный штаб Белгородской области в субботу.

"В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому от полученных ранений погибла женщина. Выражаем соболезнования родным и близким. Домовладение повреждено. Кроме того, в округе в селе Гора-Подол вследствие детонации FPV-дронов пробита кровля социального объекта, а также разбиты окна частного дома. В городе Грайворон дрон нанес удар по многоквартирному дому - повреждена кровля", - говорится в его сообщении в мессенджере Max.

В городе Шебекино женщина получила акубаротравму при взрыве беспилотника. Она была доставлена в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены окна, крыши двух частных домов, автомобиль и линия электропередачи.

В селе Новая Таволжанка повреждена газовая труба после детонации дрона на территории домовладения. В селе Ржевка беспилотник сдетонировал возле частного дома. Повреждены кровля, забор, машина и линия электропередачи, сообщает оперштаб.

Белгородская область
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