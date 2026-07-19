В больницах Тамбовской области остаются 12 пострадавших после атак ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В больницах Тамбовской области, по состоянию на воскресенье, остаются 12 человек, пострадавших накануне при атаке украинских беспилотников на логистический центр в Котовске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние 11 пациентов оценивается как средней тяжести, одного - как тяжелое", - говорится в сообщении.

В настоящее время один пострадавший продолжает лечение в больнице Котовска, девять - в Городской клинической больнице имени Архиепископа Луки, еще двое - в Тамбовской областной клинической больнице имени В. Д. Бабенко, уточняет пресс-служба.

Накануне по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбовскую область прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф и московского Центра экстренной медицинской помощи. Они осмотрели пациентов и вместе с региональными врачами определили дальнейшую тактику лечения.

"Десять пострадавших направили на дальнейшее лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы Москвы. Решение приняли после очных и телемедицинских консультаций с федеральными специалистами. Перевозку пациентов организовали специалисты службы медицины катастроф. Для этого использовали оборудованный медицинский транспорт и санитарную авиацию", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 18 июля в результате ударов беспилотников на склад Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали.