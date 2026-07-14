В результате ударов по автостоянке в Луганске ранены сотрудники МЧС
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Луганске пожарные МЧС были ранены, когда занимались ликвидацией последствия предыдущего военного удара и попали под следующий, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Повреждены гражданские грузовые автомобили, которые находились на автостоянке. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыл наряд МЧС. В это время враг повторно нанес прицельный удар по пожарным, они получили ранения", - написал Пасечник.
В результате еще одной атаки в Луганске тяжело ранен 49-летний водитель грузовика.
"В Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора. Ранен 73-летний мужчина, который находился на улице", - добавил Пасечник.