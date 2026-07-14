Поиск

В результате ударов по автостоянке в Луганске ранены сотрудники МЧС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Луганске пожарные МЧС были ранены, когда занимались ликвидацией последствия предыдущего военного удара и попали под следующий, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Повреждены гражданские грузовые автомобили, которые находились на автостоянке. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыл наряд МЧС. В это время враг повторно нанес прицельный удар по пожарным, они получили ранения", - написал Пасечник.

В результате еще одной атаки в Луганске тяжело ранен 49-летний водитель грузовика.

"В Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора. Ранен 73-летний мужчина, который находился на улице", - добавил Пасечник.

Луганск МЧС Леонид Пасечник ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на Москву

В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

 Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

 Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

Возгорание в промзоне на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидировано

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

В Краснодарском крае ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ после атаки БПЛА

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов