Путин отметил, что отношения РФ и КНДР развиваются по всем направлениям

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил развитие отношений с КНДР по всем направлениям и заявил, что высоко ценит дружеские отношения с лидером Северной Кореи.

"Наши отношения развиваются по всем направлениям", - сказал он на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Путин попросил передать наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Как подчеркнул президент РФ, "я очень высоко ценю его самое глубокое взаимопонимание и дружеское отношение".

Он напомнил, что в ближайшие дни в КНДР будет отмечаться важная дата - День победы в Отечественной освободительной войне.

"Прошу передать привет и наилучшие пожелания товарищу Ким Чен Ыну. Я очень ценю глубокое взаимопонимание по всем вопросам и дружеские доверительные отношения", - заверил президент РФ.