В Ейске после падения обломков БПЛА госпитализированы трое

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Ейске в результате падения обломков БПЛА в ходе ночной атаке ранены три человека, они госпитализированы, сообщил глава районной администрации Роман Бублик.

"На телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило 12 обращений. Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, повреждено остекление в семи домовладениях, а также задние стекла двух автомобилей, припаркованных вблизи частных домов. В настоящее время ведется оценка причиненного ущерба", - написал он.

После завершения оценки ущерба будет принято решение о возможности введения режима ЧС муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим.

Минувшей ночью Ейск подвергся атаке БПЛА. Ранее стало известно об одной пострадавшей женщине.