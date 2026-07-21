В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены еще трое

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак беспилотников ранены три человека, сообщил региональный оперштаб.

В Белгороде дрон ударил по территории коммерческого объекта. Ранена женщина, у нее произошла частичная травматическая ампутация ноги. 18-летний молодой человек получил осколочные ранения предплечья. Обоих госпитализируют.

В селе Стрелецкое Белгородского округа беспилотник взорвался на территории коммерческого объекта, мужчина получил множественные осколочные ранения.