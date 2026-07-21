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Володин назвал опасными популистские заявления по теме ситуации с топливом в РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов способствовать решению насущных вопросов с топливом в РФ, а не заниматься демагогией.

"Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны, крайне опасны. За страну надо бороться. И любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать", - сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

Он также считает, что нужно "и людям объяснять это, независимо от партийной принадлежности".

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"Мы с кем - со страной, с гражданами? Или жаждем власти? Эта жажда власти уже в 1917 году привела к трагедии величайшей, а потом в 1991-м привела к такой же трагедии, когда возомнили себя некоторые, не думая ни о людях, ни о стране. В итоге страны тоже не стало. Сегодня нельзя допустить этого", - сказал Володин.

Он отметил, что правительство предложило вариант решения, и "не надо откладывать на "потом" его принятие".

"Тот, кто начинает предлагать эти решения отложить на "потом", экспертизу и так далее - какая экспертиза? Здесь предлагается вариант решения, чтобы могли импортеры поставлять горючее сюда. Речь идет об акцизах. И стимулируем доступ сюда дополнительного топлива, формируем запасы, чтобы не могли нам в будущем нанести поражение и проблемы в этой части. Это серьезное решение. Оно принимается в части именно изменения законодательства", - сказал также председатель Госдумы.

Он призвал коллег подобные предложения больше не выносить на обсуждение. "Ничего личного, но эти выступления, если взять и их начать завтра обсуждать в других местах, никоим образом (кроме) как предательство по-другому не назовешь, поэтому думать надо и ответственную политику проводить", - заявил Володин.

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон с поправками в Налоговый кодекс, предложенными правительством для стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. В ходе дискуссии ряд депутатов высказали мнение о необходимости дополнительного обсуждения этих поправок.

Вячеслав Володин бензин
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