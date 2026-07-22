РФ будет представлена на высоком уровне на саммите G20 в Майами

Об этом заявил Дмитрий Песков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия будет представлена на высоком уровне на саммите "Большой двадцатки" в Майами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, поступало ли президенту РФ приглашение принять участие в саммите G20 в Майами.

"США в данном случае являются страной председательствующей и принимающей стороной по организации саммита. По всем правилам здесь по сути не требуются какие-то персональные приглашения. Если страна организует саммит такого формата, как "Большая двадцатка", то ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию", - объяснил представитель Кремля.