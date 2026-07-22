Путин отметил, что динамика кредитования говорит о стабильном росте внутреннего спроса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рост кредитования в России продолжается, это говорит о стабильном повышении внутреннего спроса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Ускоряется динамика банковского кредитования..., имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объёмы таких банковских портфелей растут. Соответственно, увеличивается денежная масса: по состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса", - отметил он.