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Осужденный заочно за фейки журналист Майкл Наки оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал журналиста Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) виновным в нарушении порядка деятельности иноагента.

"В отношении Наки Майкла Сиднея судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ).

Судебное заседание проходило без участия журналиста.

Наки был включен Минюстом РФ в реестр физических лиц - иностранных агентов в сентябре 2022 года.

В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к 11 годам колонии за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.

По данным из открытых источников, в 2021 году Наки переехал жить в Грузию, а затем в Прибалтику.

Майкл Наки РФ
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