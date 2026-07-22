В двух округах Краснодара после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где в результате ночной атаки БПЛА, повреждены жилые дома, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Евгений Наумов.

"Для координации работ по устранению последствий работает штаб. Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения", - написал он в мессенджере.

Решение о назначении единовременной материальной помощи жильцам будет принято после завершения работы комиссий по оценке ущерба.

Кроме того, мэр пообещал совместно с полицией помочь жителям восстановить утерянные документы, а также организовать охрану у пострадавших домов, чтобы не допустить проникновения посторонних в квартиры.

"В течение дня сотрудники Службы спасения Краснодара помогают убирать обломки и осколки из пострадавших квартир, а также затягивают пленкой оконные проемы", - проинформировал Наумов.

В результате ночной атаки на Краснодар в городе загорелся складской комплекс, его продолжают тушить. Были ранены десять человек, одна девушка умерла в больнице от ран. Еще трое пострадавших госпитализированы, шестеро - лечатся амбулаторно. Повреждения после атаки зафиксированы в 10 частных и шести многоквартирных домах Краснодара, также фрагменты БПЛА попали в два частных дома в станице Динской.