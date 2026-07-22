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Топливо в четверг в Севастополе будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит в четверг в свободную продажу и по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. (...) 2 вида топлива можно купить свободно (без QR-кода) завтра: Аи-100 (40 литров), ДТ NP (20 литров)", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По словам губернатора, разрешен отпуск топлива в канистры - для заправки домашних генераторов. Топливо по QR-кодам будут продавать с лимитом в 20 литров на человека.

В среду топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь топливо
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