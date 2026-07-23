Топливо в Севастополе в пятницу будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит в пятницу в свободную продажу и по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. (...) Один вид топлива можно купить свободно (без QR-кода) завтра: ДТ NP (40 литров)", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По словам губернатора, разрешен отпуск топлива в канистры - для заправки домашних генераторов. Топливо по QR-кодам будут продавать с лимитом в 20 литров на человека, на пяти отдаленных заправках он увеличен вдвое.

В четверг топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.