ФСБ сообщила об аресте трех жителей ЛНР по делу о госизмене

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали трех россиян, подозреваемых в госизмене, все трое арестованы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Установлено, что жители ЛНР, 1963, 1969 и 1977 годов рождения, независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб (ГУР МО Украины, СБУ и СВРУ) осуществляли сбор и передачу сведений военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти", - сказано в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

"ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - резюмировали в российской спецслужбе.