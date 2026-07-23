Поиск

ФСБ сообщила об аресте трех жителей ЛНР по делу о госизмене

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали трех россиян, подозреваемых в госизмене, все трое арестованы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Установлено, что жители ЛНР, 1963, 1969 и 1977 годов рождения, независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб (ГУР МО Украины, СБУ и СВРУ) осуществляли сбор и передачу сведений военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти", - сказано в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

"ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - резюмировали в российской спецслужбе.

ЛНР СБУ СВР ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В пригороде Воронежа при падении БПЛА на пожаре погиб трехлетний мальчик

Воронежский губернатор сообщил о повреждении складов маркетплейса при атаке БПЛА

"Госуслуги" могут стать экосистемой с функцией взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов

Обломки БПЛА обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле

Один человек погиб, четверо пострадали из-за атаки ВСУ на Крым

Встреча глав МИД РФ и Госдепа США завершилась

Отражена атака на гражданские объекты Воронежской области, есть пострадавшие

Лавров и Рубио начали встречу в Маниле

 Лавров и Рубио начали встречу в Маниле

Четыре БПЛА уничтожено на подлете к Москве

ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10693 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3291 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов