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Для аэропорта Самары отменили ограничения, Кострома принимает рейсы по согласованию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Для самарского аэропорта "Курумоч" и для аэропорта Бугульмы отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Для аэропорта Самары ограничения действовали шесть с половиной часов. Их вводили из соображений безопасности.

Костромской аэропорт "Сокеркино" начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в регионе.

Кострома Росавиация Самара Бугульма
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