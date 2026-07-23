Для аэропорта Самары отменили ограничения, Кострома принимает рейсы по согласованию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Для самарского аэропорта "Курумоч" и для аэропорта Бугульмы отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Для аэропорта Самары ограничения действовали шесть с половиной часов. Их вводили из соображений безопасности.

Костромской аэропорт "Сокеркино" начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в регионе.