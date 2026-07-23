В ХМАО действуют 27 лесных пожаров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Количество действующих лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки возросло, как и их площадь, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

"В регионе действуют 27 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3 249 га - в Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах, из которых шесть локализованы на площади 539,4 га", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы почти 500 человек.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Накануне в регионе зафиксировали 25 действующих лесных пожаров на площади, пройденной огнем более 2,5 тыс. га.

Ранее в Нижневартовском районе Югры ввели режим ЧС из-за пожаров.