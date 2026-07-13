В Калининграде два подростка получили сроки за работу на террористическую организацию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде суд признал двух подростков виновными в участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК), сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

Шестнадцатилетний и семнадцатилетний подсудимые приговорены к пяти годам воспитательной колонии.

Следствие установило, что в 2025 году они фотографировали координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военкомата в Гурьевске, и передавали неустановленному куратору, который представлял террористическую организацию. За это они получили в общей сумме 25 тысяч рублей, которые им перевели в криптовалюте.