Правительство поддержит рыбопромышленников Азовского и Черного морей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержит предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов на Азовском и Черном морях, пообещал на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Многие предприниматели, занятые в этой отрасли, оказались в непростом положении. Вылов рыбы и ее разведение в тех местах оказались связаны с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии трем субъектам - Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю", - сказал он.

По его словам, это поможет более 30 организациям возместить часть затрат на операционные расходы.

"Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость", - сказал глава кабмина.