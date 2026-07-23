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В Вологде откроют памятник Шукшину

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Вологде 25 июля откроют памятник советскому режиссеру, актеру и писателю Василию Шукшину состоится в Вологде в предстоящую субботу, 25 июля, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Бронзовая скульптура появится у кинотеатра "Ленком" на улице Пушкинской", - написал он в соцсетях, напомнив, что Шукшин неоднократно бывал на Вологодчине, где снял картину "Калина красная", которую вологжане впервые увидели в "Ленкоме" в 1974 году.

"Фильм был снят в Белозерске и стал последней режиссерской работой Шукшина. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни, в съемках принимали участие местные жители", - добавил Филимонов.

После церемонии открытия памятника в кинотеатре состоится бесплатный показ картины.

Скульптура создана в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" на средства федеральной субсидии, выделенной на развитие туристического кода Вологды.

Ленком Вологда Георгий Филимонов Василий Шукшин Белозерск Вологодская область
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