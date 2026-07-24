ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 14,25%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Подавляющее большинство аналитиков ждут ее сохранения на уровне 14,25% годовых. Эксперты отмечают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 б.п. - до 14%). Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Инфляция в РФ в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля, если ее вычислять из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,27% на 20 июля с 6,22% на 13 июля, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

Одним из важных факторов, на которые Банк России обращает внимание при проведении ДКП, являются инфляционные ожидания населения и бизнеса. Свежие данные по ним вышли незадолго до заседания совета директоров ЦБ. Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили с 12,4% до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет. Ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли после снижения пять месяцев подряд, приблизившись к среднему уровню 2025 года.

Динамика инфляционных ожиданий усиливает аргументы за паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, считают аналитики "Т-Инвестиций". Они оценивают свежие данные как негативные: это третий по величине уровень за последние десять лет - после декабря 2021 года (14,8%) и марта 2022 года (16,3%). "Конечно, драйвер очевиден - это ситуация на топливном рынке (тем более что данные собирались на пике кризиса). По мере нормализации ситуации с топливом ожидания, безусловно, будут охлаждаться. Но этого еще нужно дождаться. Пока, полагаем, эти данные добавят тревог Банку России накануне обсуждения по ключевой ставке и поддержат его более жесткий настрой. Пауза в снижении ставки и ее сохранение с жесткой риторикой остается базовым вариантом", - отмечают эксперты.

На вероятность сохранения ставки в ситуации необходимости дополнительной оценки дисбалансов на топливном рынке указывают экономисты SberCIB Investment Research. "Перед тем, как продолжать снижение ставки, ЦБ, вероятно, захочет убедиться в разовом характере июньского ускорения инфляции. Не менее важно для Банка России и убедиться в том, что инфляционные ожидания остаются умеренными. Среди дополнительных аргументов к сохранению ставки также можно назвать неопределенность вокруг траектории бюджетной политики и последствий эскалации на Ближнем Востоке", - подчеркивают эксперты. Они считают, что инфляционные риски станут менее острыми к IV кварталу 2026 года, в октябре-декабре ЦБ вернется к шагу снижения в 25 б.п.

Выбирая между снижением ставки на очередные 25 б.п. и ее сохранением, ЦБ отдаст предпочтение последнему варианту, считают экономисты "Ренессанс Капитала". Они ждут возобновления цикла снижения ставки в сентябре, наращивания темпов смягчения ДКП в конце года. Банк России, по мнению аналитиков, в пятницу также повысит прогноз по инфляции и траекторию ключевой ставки на 2026 и 2027 годы. Значение средней ключевой ставки на 2027 год будет пересмотрено с 8-10% до 10-12%, считают эксперты "Ренессанс Капитала".

Такого же повышения траектории ставки на следующий год ждут аналитики Совкомбанка. По их мнению, прогноз средней ставки на 2026 год может быть уточнен до 14,2-14,7% с 14,0-14,5%. В базовом сценарии ЦБ в пятницу оставит ставку на уровне 14,25% (и будет удерживать ее на этом уровне до декабря). В рисковом сценарии эксперты допускают возможный переход Банка России на ближайших заседаниях к повышению ставки.

Экономисты Альфа-банка ждут более кардинального повышения траектории ключевой ставки на 2026 год - до 14-16%. Это, по их мнению, будет воспринято рынком как жесткий сигнал, так как подтвердит опасения, что ЦБ больше не исключает возможности перехода к повышению ставки до конца текущего года. Прогноз по средней ставке на 2027 год может быть повышен до 11-13%, полагают эксперты.

"Обновление макроэкономических прогнозов приобретает большую значимость, чем решение по ставке. Ждем, что ЦБ РФ повысит собственный прогноз среднего значения "ключа" на 2027-2029 годы, в частности, на 1-2 пункта применительно к периоду 2027-2028 годов (апрельский прогноз составляет 8-10% и 7,5-8,5% соответственно - ИФ)", - отмечают аналитики ИБ "Синара".

Вариант снижения ставки на 25 б.п. в пятницу тоже будет "на столе" у совета директоров ЦБ. "Но в текущих условиях, на наш взгляд, Банку России будет труднее сделать такой выбор", - подчеркивают экономисты ФГ "Финам". Они также ждут смещения сигнала в сторону нейтрального. "Наиболее важным фактором для рынка станет даже не предстоящее решение по ключевой ставке, а обновленный макропрогноз, который покажет, каким сейчас регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. С учетом фактических данных по инфляции и ситуации на топливном рынке прогноз инфляции на текущий год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения", - отмечают эксперты.

Аналитики Газпромбанка также обращают внимание на усиление аргументов в пользу паузы в пятницу: ускорение инфляции в июне, скачок инфляционных ожиданий населения, рост денежной массы и кредитования, сохранение безработицы на историческом минимуме и увеличение реальных зарплат. Базовым вариантом в пятницу, по их мнению, будет сохранение ставки на уровне 14,25% с умеренно мягким сигналом и акцентом на необходимости убедиться в затухании вторичных инфляционных эффектов. Альтернативный вариант - снижение ставки на 25 б.п., до 14,0%, с нейтральным сигналом при условии, что инфляционные ожидания существенно не ухудшатся, а недельная инфляция начнет возвращаться к более спокойным значениям.

"На наш взгляд, самый сложный вопрос, который будет обсуждаться на совете директоров: какой продолжительности и силы выбрать шок на топливном рынке? Продолжительный и тяжелый будет означать в определенной степени отсутствие веры в действия властей по урегулированию этого самого шока. Поставить небольшой короткий шок - получить большой риск ослабить денежно-кредитную политику раньше времени и получить дополнительный шок в инфляции и инфляционных ожиданиях, бороться с которыми потом придется опять ужесточением ДКП", - считают аналитики УК "Ингосстрах-Инвестиции". По их прогнозам, диапазон ключевой ставки на 2026 год может быть повышен до 14,5-15,0% (что подразумевает сохранение ставки на текущем уровне до конца года или даже небольшое повышение осенью), ожидания по инфляции могут быть увеличены с нынешних 4,5-5,5% до 5,0-6,0% (или даже до 6,5% в верхней границе).

Сохранения ставки на уровне 14,25% ждут эксперты банков "Зенит", "Русский стандарт", ПСБ, Россельхозбанка и ИК "Вектор Капитал".

Аналитики ИК "Велес Капитал", наоборот, считают, что ЦБ в пятницу все же снизит ставку на очередные 25 б.п. - до 14%, но при этом ужесточит сигнал и фактически подготовит рынок к осенней паузе в цикле снижения ставки. Этот прогноз эксперты дали еще до выхода свежей статистики по инфляционным ожиданиям. "Умеренный рост инфляционных ожиданий, вероятно, еще не станет препятствием для осторожного снижения, но их заметный скачок может вынудить регулятора взять паузу уже в июле", - отмечали ранее экономисты.