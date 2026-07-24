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В больницах Белгородской области лечатся 99 пострадавших от атак

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В больницах Белгородской области лечатся 99 пострадавших от атак, восемь из них лежат в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В том числе госпитализированы семь несовершеннолетних, состояние которых квалифицируется как средней степени тяжести.

"Дети все находятся в детской областной клинической больнице - в отделениях травматологии и хирургии", - уточнил Иконников.

Еще шесть белгородцев с тяжелыми ранениями доставлены в Москву. Они лечатся в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, а также в Московском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.

Андрей Иконников Белгородская область Минздрав
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