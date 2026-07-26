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Российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО на ряде направлений

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, войска группировок "Север" и "Южная" за сутки улучшили тактическое положение, "Запад" - заняли более выгодные рубежи и позиции.

Подразделения группировки "Восток" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Просяная, Малиновка, Васильковка, Ивановка Днепропетровской области, Никольское и Барвиновка Запорожской области.

Здесь противник потерял до 345 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Садки и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Белый Колодезь, Сосновка, Подворки, Уды, Петропавловка и Новоалександровка.

На этом участке ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA и четыре артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Войска "Южной" группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Василевская Пустошь (ДНР).

За сутки противник потерял здесь более 160 военных, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шиповатое, Пристен, Щуровка и Кутьковка Харьковской области, Маяки и Донецкое (ДНР).

Тут потери противника составили до 210 военных, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Малокатериновка и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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