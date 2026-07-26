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Тридцать социальных объектов повреждены в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - 14 детских садов и 16 школ получили повреждения в Ростове-на-Дону из-за непогоды, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Повреждения зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ. В четырех учреждениях образования разрушена кровля. В двух учреждениях разбиты окна. Еще в четырех учреждениях пострадало ограждение", - написал он в воскресенье своем канале в мессенджере Мах.

Скрябин сообщил, что 27 июля четыре детских сада не примут детей. Дети будут перераспределены в другие корпуса.

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Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. От разгула стихии один человек погиб, еще 11 остаются в больницах, включая ребенка. Всего за медпомощью обратились порядка 50 человек.

Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, более 100 населенных пунктов остались без света в 14 муниципалитетах. Порядка 42 тыс. жителей Ростовской области остались без воды. В воскресенье на территории Ростова-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.

Специалисты ликвидируют последствия в круглосуточном режиме. К работе присоединились 20 дополнительных бригад из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара.

Как сообщает МЧС региона в мессенджере Мах, действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется в Ростовской области на 26-27 июля.

Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь Ростовская область
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