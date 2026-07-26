Путин заверил в реализации планов развития ВМФ России, несмотря на СВО

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Много средств сейчас направляется на специальную военную операцию, но планы развития Военно-морского флота будут реализованы, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается значимости флота, то здесь можно не сомневаться, и мы будем делать все для того, чтобы укреплять военно-морскую составляющую российской державы", - сказал он в воскресенье на встрече с военнослужащими ВМФ.

"Да, мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять, и это оправдано, на обеспечение успеха и достижение целей специальной военной операции, но планы по развитию флота - и дальней, и ближней морской зоны - они есть, и они, безусловно, будут реализованы", - сказал Путин.

По его словам, "60% границ Российской Федерации - это водная гладь - моря и океаны". "Поэтому с точки зрения чисто объективного характера значение Военно-морского флота является непреходящим и очень важным", - заявил глава государства.

Он сказал, что флот имеет огромное значение в ядерной триаде. "Нелишним даже будет говорить о том, насколько важен подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, для сдерживания противника и для нанесения неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на Российскую Федерацию и создания угроз для суверенитета нашей страны", - сказал Путин.