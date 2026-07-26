Поиск

Путин заверил в реализации планов развития ВМФ России, несмотря на СВО

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Много средств сейчас направляется на специальную военную операцию, но планы развития Военно-морского флота будут реализованы, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается значимости флота, то здесь можно не сомневаться, и мы будем делать все для того, чтобы укреплять военно-морскую составляющую российской державы", - сказал он в воскресенье на встрече с военнослужащими ВМФ.

"Да, мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять, и это оправдано, на обеспечение успеха и достижение целей специальной военной операции, но планы по развитию флота - и дальней, и ближней морской зоны - они есть, и они, безусловно, будут реализованы", - сказал Путин.

По его словам, "60% границ Российской Федерации - это водная гладь - моря и океаны". "Поэтому с точки зрения чисто объективного характера значение Военно-морского флота является непреходящим и очень важным", - заявил глава государства.

Он сказал, что флот имеет огромное значение в ядерной триаде. "Нелишним даже будет говорить о том, насколько важен подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, для сдерживания противника и для нанесения неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на Российскую Федерацию и создания угроз для суверенитета нашей страны", - сказал Путин.

Владимир Путин ВМФ РФ СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ заявил об отсутствии у страны стремления к конфронтации в Арктике

Военные РФ сообщили, что в воскресенье днем нанесены удары по судам и портам Украины

Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

 Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

Президент РФ потребовал решительно бороться с попытками захвата танкеров

Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

 Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

 Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

Более 100 населенных пунктов остались без света в Ростовской области из-за непогоды

В Кремле заявили о дуализме в позиции Трампа по Украине

Путин подведет итоги законотворческой работы за 5 лет на встрече с депутатами ГД 27 июля

Путин подписал закон об обязанности мигрантов содержать себя и своих детей

 Путин подписал закон об обязанности мигрантов содержать себя и своих детей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10753 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3337 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов